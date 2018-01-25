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Экономика

За сланец. Вашингтон угрожает обвалить цены на нефть

08:0025.01.2018
(обновлено: 08:07 25.01.2018)
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© AFP 2018 / Mladen AntonovБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате ПенсильванияБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2018 / Mladen Antonov

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает взрывного увеличения объемов добычи нефти в США в 2018 году. Если предложение на сырьевом рынке превысит спрос, цены на нефть снова пойдут вниз. Сумеют ли американцы сбить растущие котировки — в материале РИА Новости.

Американская мечта

МЭА прогнозирует резкое наращивание добычи в Соединенных Штатах. По мнению аналитиков агентства, это произойдет на фоне стабилизации нефтяных цен у наибольших за последние три года значений.

Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия и ОПЕК побеждают: Америке не удержать рост нефтяных цен

"США достигнут исторического максимума [добычи] — выше 10 миллионов баррелей в день, обгоняя Саудовскую Аравию и соперничая с Россией за первое место в мире, в течение 2018 года", — говорится в отчете МЭА.

США действительно способны обеспечить взрывной рост добычи. Страна располагает в общей сложности более чем 22 тысячами нефтяных и нефтегазовых месторождений.

Самые крупные запасы углеводородного сырья сосредоточены в Луизиане, Техасе, Нью-Мексико и Оклахоме. В этих штатах добывается до 70 процентов американской нефти.

Напомним, что до конца сороковых годов прошлого века на долю США приходилось до 60 процентов всей добываемой в мире нефти. В ближайших планах Вашингтона — выйти в мировым рекордсмены. Такая задача была поставлена еще пять лет назад.

Одно из средств, призванных обеспечить достижение амбициозной цели, — активная разработка месторождений сланцевой нефти, в частности, в Северной Дакоте.

© AP Photo / Brennan LinsleyДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / Brennan Linsley
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

Назло рекордам

Задача пока не решена из-за резкого падения цен на черное золото. Все дело в высокой себестоимости сланцевой нефти: минимум 50-60 долларов за баррель. Для сравнения, себестоимость нефти в России и Саудовской Аравии — 10-15 долларов (это средняя величина, показатель может сильно варьироваться в зависимости от конкретного месторождения).

Нефтяной станок-качалка в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кто на самом деле сидит на нефтяной игле

Неудивительно, что со второй половины 2014 года, когда мировые цены на нефть устремились вниз, достигнув в середине января 2016-го минимума (стоимость корзины ОПЕК опустилась до 24,74 доллара за баррель), банкротство реально грозило почти одной трети компаний, добывающих в США сланцевую нефть. "Они чутко реагируют на изменение мировых цен", — пояснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, стоимость барреля в районе 70 долларов позволяет американским компаниям возобновить добычу сланцевой нефти. Но если цены опускаются ниже 50 долларов, то разработку месторождений приходится сворачивать.

Среди факторов, способных привести к очередному падению цен, эксперты называют как раз наращивание объемов добычи углеводородного сырья в США. Вашингтон, не связанный обязательствами в рамках сделки ОПЕК+, заключенной между ведущими нефтедобывающими странами, в том числе и Россией, использует ситуацию в свою пользу.

Добыча нефти на сланцевых месторождениях Соединенных Штатов увеличилась в 2017 году и продолжит расти в 2018-м, что подтвердило Минэнерго США, опубликовавшее на прошлой неделе свой прогноз по развитию отрасли.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДобыча нефти
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добыча нефти

"Заяц" из Вашингтона

"Это эффект безбилетника", — так охарактеризовал действия американцев Симонов. Собеседник РИА Новости не исключает, что в итоге черное золото начнет дешеветь, постепенно откатываясь к критическому для сланцевой отрасли рубежу в 50 долларов.

Рост нефтедобычи в США и сегодня сдерживает рост цен на нефть, считает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов.

Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Новак призвал не бояться роста добычи сланцевой нефти

"Однако существуют объективные рыночные законы, в первую очередь спроса и предложения, которые выровняют рынок в долгосрочной перспективе", — отметил он.

Вопрос в том, когда это начнется. Ответ, возможно, содержится в докладе Международного валютного фонда, представленном на форуме в Давосе. В документе указано, что в текущем году ожидается рост средней цены на нефть на 11,7 процента — до 59,9 доллара за баррель.

"Улучшение перспектив глобального роста, погодные явления в США, продление соглашения ОПЕК + об ограничении добычи нефти, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживали цены на нефть", — поясняют в МВФ.

Однако в 2019 году, по оценкам аналитиков фонда, нефть подешевеет на 4,3 процента — до в 56,4 доллара за баррель. И этот тренд сохранится на ближайшие пять лет.

Впрочем, озабоченность МВФ по поводу будущего мирового рынка нефти разделяют далеко не все. В частности, Капитонов уверен, что новые проекты по нефтедобыче в США в лучшем случае поспособствуют воспроизводству истощающихся месторождений.

С такой оценкой согласен и министр энергетики России Александр Новак. Выступая 24 января в Давосе, он призвал не опасаться сланца. "Сланец не решит всех проблем. Да, он в краткосрочном [периоде] закрывает прирост потребления, но он не закроет весь прирост", — подчеркнул чиновник.

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Вашингтонский бред.
Второй раз их фокус не прокатит. ОПЕК уже нашел противоядие. Как только сланцевики начнут поднимать голову, тут же картель соберётся и приоткроет свои краны... и сланец снова на каникулы )
08:32
25.01.2018
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Сергей Филиппов
Нет-нет! Заголовок для этой статьи должен выглядеть так: "ЗАСРАНЕЦ- ВАШИНГТОН, УГРОЖАЕТ ОБВАЛИТЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ" )))
08:52
25.01.2018
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