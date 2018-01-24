Путин призвал предприятия ОПК создавать аналоги передовой мировой продукции

УФА, 24 янв — РИА Новости. Компании с госучастием и предприятия ОПК должны ориентироваться не на закупку зарубежной продукции, а на создание ее отечественных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин.

В рамках своей рабочей поездки в Уфу глава государства провел совещание по вопросу диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Надо создавать стартовые заказы, которые помогут предприятиям более уверенно пройти начальный этап диверсификации, и здесь, безусловно, особая роль принадлежит компаниям с госучастием. Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов", — заявил Путин.

Глава государства согласился, что в данном случае может звучать критика, которая указывает на то, что необходимо покупать "самое лучшее, что есть в мире".

"Да, разумеется, это так, нужно покупать самое лучшее в мире, но нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой стала. Прошу правительственную комиссию по импортозамещению заняться решением этой задачи", — добавил он.

По словам президента, необходимо также активнее использовать механизмы специальных инвестиционных контрактов в процессе диверсификации.