Более 350 км автодорог отремонтировано в Тверской области в 2017 году

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Более 350 километров автодорог, включая 208 километров региональных и 149 километров местных дорог, отремонтировано и введено в эксплуатацию в 2017 году в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Объем дорожного фонда Тверской области в 2017 году составил 8 миллиардов рублей — почти в два раза больше, чем в предыдущем. Эта сумма стала рекордной для региона.

"Главная наша задача — привести в надлежащее состояние опорную сеть. В число приоритетов входят также дороги, ведущие к туристическим объектам. Третье направление — дороги, которые активно используются населением", — привели в пресс-службе слова губернатора области Игоря Рудени.

По итогам 2017 года в надлежащее состояние были приведены участки важнейших транспортных артерий региона: "Москва — Санкт-Петербург" — Конаково — Иваньково, Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, "Москва — Рига" — Андреаполь — Пено — Хитино, Устюжна — Сандово — Молоково — Хабоцкое. Это дороги первого класса, соединяющие Тверскую область c соседними регионами и обеспечивающие выход к федеральным трассам.

Самым крупным объектом прошлого года стала дорога от трассы М-10 до Конаково. Ремонт проведен с применением современной технологии регенерации покрытия на участке протяженностью 21,3 километра.

Ремонтные работы также велись на ведущих региональных туристических маршрутах. В направлении Селигера приведены в порядок дороги Торжок — Осташков, Осташков — Селижарово — Ржев. В Селижаровском районе отремонтировали дорогу к Оковецкому святому источнику, в Старицком — к Храму Преображения Господня, расположенному в селе Красное. В связи с многочисленными обращениями граждан отремонтированы дороги Бологое — Кемцы — Березовский Рядок, Бежецк — Поречье, "Москва — Рига" — Глазомичи, Черногубово — Андрианово.

В прошлом году объем финансовой поддержки муниципальных образований в части ремонта местных дорог составил более 1,1 миллиарда рублей — в 2,8 раза больше, чем в 2016 году. Субсидии из областного дорожного фонда предоставлялись на условиях софинансирования с местными бюджетами. В частности, по такой схеме при поддержке области по 12 километров улично-дорожной сети отремонтировано в Твери, Кимрах, Осташкове и 16,6 километра — в Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе, добавили в пресс-службе.

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