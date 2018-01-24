Новак призвал не бояться роста добычи сланцевой нефти

ДАВОС, 24 янв – РИА Новости. Рост добычи нефти из сланцевых месторождений не решит проблемы общего увеличения спроса на это сырье в мире, заявил в ходе выступления на сессии в рамках экономического форума в швейцарском Давосе министр энергетики России Александр Новак.
"Ежегодно выбывает до 4% добычи на действующих месторождениях, поэтому нужны инвестиции, чтобы компенсировать еще эту добычу. Есть такая цифра, что в ближайшие 20 лет нам понадобиться на 20 миллионов баррелей в сутки увеличить добычу, чтобы возместить выпадающую добычу, и еще на 10 миллионов баррелей нарастить добычу за счет того, что спрос будет расти", — пояснил министр.
Сорок восьмой Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий.