Новак призвал не бояться роста добычи сланцевой нефти

ДАВОС, 24 янв – РИА Новости. Рост добычи нефти из сланцевых месторождений не решит проблемы общего увеличения спроса на это сырье в мире, заявил в ходе выступления на сессии в рамках экономического форума в швейцарском Давосе министр энергетики России Александр Новак.

"Я совершенно не боюсь сланца, потому что сланец не решит всех проблем. Да, он в краткосрочном (периоде – ред.) закрывает прирост потребления, но он не закроет весь прирост потребления. Поэтому нам нужно будет продолжать заниматься добычей традиционных месторождений", — сказал Новак.

"Ежегодно выбывает до 4% добычи на действующих месторождениях, поэтому нужны инвестиции, чтобы компенсировать еще эту добычу. Есть такая цифра, что в ближайшие 20 лет нам понадобиться на 20 миллионов баррелей в сутки увеличить добычу, чтобы возместить выпадающую добычу, и еще на 10 миллионов баррелей нарастить добычу за счет того, что спрос будет расти", — пояснил министр.

"Итого за 20 лет нужно 30 миллионов баррелей в сутки добавить, сегодня нужны инвестиции на этот объем, в ближайшее время. Поэтому никакой сланец этого не сможет", — заключил Новак.

Сорок восьмой Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий.