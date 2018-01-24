Бельгийский депутат заявил о необходимости отмены санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Отмена Евросоюзом экономических санкций против России назрела, считает депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер.
По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро, "поскольку не могут поставлять в Россию фрукты, овощи, компьютерные технологии, а также стрелковое оружие и военное снаряжение". "Данной ситуации должен быть положен конец", — сказал Девинтер, сообщив о намерении поднять в федеральном парламенте Бельгии вопрос об отмене санкционного режима ЕС против РФ. "Я считаю, что эти санкции служат исключительно геополитической стратегии, целью которой является не только ослабление России, но и Европы", — указал парламентарий.
Он назвал проблемой "отсутствие достаточной информации" (в западных СМИ) о санкциях в отношении РФ и позиции российского руководства по Крыму. "Наши средства массовой информации представляют ситуацию однобоко, не всегда столь объективно, как это должно быть", — сказал Девинтер.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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