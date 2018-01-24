Бельгийский депутат заявил о необходимости отмены санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Отмена Евросоюзом экономических санкций против России назрела, считает депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер.

"Я думаю, что пришло время отменить санкции против России, потому что они не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы", — сказал парламентарий РИА Новости.

По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро, "поскольку не могут поставлять в Россию фрукты, овощи, компьютерные технологии, а также стрелковое оружие и военное снаряжение". "Данной ситуации должен быть положен конец", — сказал Девинтер, сообщив о намерении поднять в федеральном парламенте Бельгии вопрос об отмене санкционного режима ЕС против РФ. "Я считаю, что эти санкции служат исключительно геополитической стратегии, целью которой является не только ослабление России, но и Европы", — указал парламентарий.

Он назвал проблемой "отсутствие достаточной информации" (в западных СМИ) о санкциях в отношении РФ и позиции российского руководства по Крыму. "Наши средства массовой информации представляют ситуацию однобоко, не всегда столь объективно, как это должно быть", — сказал Девинтер.

Он убежден, что "Россия и Европа – союзники не только, когда речь идет об экономике, но также и в политике". "Я очень признателен за ту роль, которую армия и правительство России сыграли в Сирии, за то, что эта страна смогла сохранить себя как светское государство в регионе, который захвачен мусульманскими фундаменталистами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, Катаром и другими салафитскими государствами", — сказал парламентарий.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

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