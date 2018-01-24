МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бизнес в США и Европе готов работать с Россией, несмотря на возможность введения США новых антироссийских санкций, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью CNN на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Бизнес, к счастью, в большей безопасности, чем любые другие области, потому что деловые люди очень практичны и они хотят сотрудничать, они хотят работать. Я не знаю ни одного из американских или европейских банкиров, которые сказали бы: "Нет, мы не хотим иметь дело с ВТБ или с господином Костиным". Поэтому я думаю, что нужно больше беспокоиться о безопасности в мире, о политической стабильности, о войне и мире", — сказал Костин.

Экономические санкции стран Запада против России были введены в 2014 году. Под ограничения тогда попал, в том числе, и ВТБ. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных мер против экономики России. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.

Костин отметил, что пока слишком мало известно о возможных новых ограничительных мерах, которые Минфин США обещал опубликовать на следующей неделе.

"Я имею в виду, что мы не можем влиять на ситуацию, потому что эти санкции не результат моей работы или моей деятельности. Я банкир, в моем банке хорошая банковская практика, я не нарушал никаких правил в Америке или в мире, и если меня наказывают, то наказывают по определенным политическим причинам, потому что, я думаю, есть кто-то, кому не особенно нравится господин Трамп и кто пытается разыграть российскую карту против него", — заключил Костин.

При этом глава ВТБ подчеркнул, что так называемое "российское расследование" в США не принесло никаких результатов. "Ничего о России. О мистере Коми, об отмывании денег, об Украине, но ничего о России. Поэтому покажите нам хоть какие-то доказательства и документы, и мы сможем поверить, что в этом что-то есть. Однако до сих пор — ничего", — сказал он.