Аксаков рассказал, кого не затронет возможный запрет анонимных платежей

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возможный запрет на проведение анонимных электронных платежей не должен распространяться на мелкие платежи, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Газета " Коммерсант " в среду написала, что правительство РФ намерено ограничить анонимные электронные платежи. По данным издания, что ЦБ РФ предлагает ввести запрет на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг — запретить анонимные кошельки и такие карты полностью, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии. Эксперты при этом отмечают, что даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП (неперсонифицированные электронные средства платежа) только через банковские счета, ударит по рынку, а ужесточения, предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом, могут вовсе погубить его.

Аксаков напомнил, что есть законопроект, принятый в первом чтении, который устанавливает запрет на проведение анонимных платежей в целях исполнения требований ФАТФ. "Но при этом в редакции первого чтения туда попали мелкие платежи, которые упрощенно идентифицируются, проходят упрощенную идентификацию. Поэтому будет поправка, направленная на то, чтобы мелкие платежи, связанные с упрощенной идентификацией, все-таки не были запрещены законом и, соответственно, рынок будет нормально работать", — сказал депутат.

"Мы консультировались с такими платежными сервисами как Qiwi, Яндекс.Деньги. Они, в принципе, согласны с таким подходом. Тем более, приведение наших внутренних документов в соответствие с международными соглашениями — это требование ФАТФ", — отметил Аксаков.

Отвечая на вопрос относительно возможности введения полного или частичного запрета анонимных кошельков и предоплаченных карт, он сказал: "Не вижу ничего страшного для себя, если буду платить не анонимно. Главное, чтобы только удобно было это делать, чтобы соответствующие автоматы, аппараты позволяли ты такую идентификацию быстро проводить".

"Когда платишь картой, ты уже идентифицируешься как плательщик, но иногда платеж надо быстро провести, карты нет, соответственно, применяешь наличные, там идентификации нет. Поэтому по мелким платежам, условно, до 5 тысяч рублей, система идентификации вызывает вопросы", — отметил он.

Глава комитета по финрынку обратил внимание, что анонимные кошельки и предоплаченные карты могут использоваться для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. "Поэтому в этом плане весь негатив выдавливается сейчас из банковской системы, других финансовых институтов и ищет разные варианты использования оплаты незаконной деятельности, в том числе через анонимные кошельки и предоплаченные карты", — отметил парламентарий.