Аксаков рассказал, кого не затронет возможный запрет анонимных платежей

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возможный запрет на проведение анонимных электронных платежей не должен распространяться на мелкие платежи, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Аксаков напомнил, что есть законопроект, принятый в первом чтении, который устанавливает запрет на проведение анонимных платежей в целях исполнения требований ФАТФ. "Но при этом в редакции первого чтения туда попали мелкие платежи, которые упрощенно идентифицируются, проходят упрощенную идентификацию. Поэтому будет поправка, направленная на то, чтобы мелкие платежи, связанные с упрощенной идентификацией, все-таки не были запрещены законом и, соответственно, рынок будет нормально работать", — сказал депутат.
"Мы консультировались с такими платежными сервисами как Qiwi, Яндекс.Деньги. Они, в принципе, согласны с таким подходом. Тем более, приведение наших внутренних документов в соответствие с международными соглашениями — это требование ФАТФ", — отметил Аксаков.
"Когда платишь картой, ты уже идентифицируешься как плательщик, но иногда платеж надо быстро провести, карты нет, соответственно, применяешь наличные, там идентификации нет. Поэтому по мелким платежам, условно, до 5 тысяч рублей, система идентификации вызывает вопросы", — отметил он.
Глава комитета по финрынку обратил внимание, что анонимные кошельки и предоплаченные карты могут использоваться для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. "Поэтому в этом плане весь негатив выдавливается сейчас из банковской системы, других финансовых институтов и ищет разные варианты использования оплаты незаконной деятельности, в том числе через анонимные кошельки и предоплаченные карты", — отметил парламентарий.