Костин ожидает, что ключевая ставка ЦБ опустится ниже 7% к концу 2018 года

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Ключевая ставка Банка России к концу 2018 года может опуститься до 6-6,75% годовых, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Банк России в 2017 году снижал ключевую ставку шесть раз, доведя ее до 7,75% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в прошлом году пообещала, что регулятор продолжит смягчать риторику и осуществлять плавный переход от умеренно-жесткой к нейтральной политике, оценивая риски для инфляции и состояние экономики. Такой переход не исключает и пауз, но, по планам ЦБ, ключевая ставка в течение двух следующих лет должна опуститься до "равновесного" уровня.

"Мне кажется, если смотреть на предыдущие истории и на темпы инфляции, которые сейчас существуют, то, думаю, что дальнейшее снижение до уровня 6%, 6% с четвертушками — вполне объективно будет", — сказал Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В понимании регулятора равновесная, или "нейтральная" ставка, составляет 6,5-7% годовых, и достигнута она будет в 2019 году. В ЦБ считают, что при устойчивой инфляции в 4% ставка должна быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта.

На прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что регулятор рассматривает возможность в феврале либо сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне, либо снизить ее — на 0,25 или 0,50 процентного пункта.