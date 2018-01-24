Новак считает хорошим прогнозом среднюю цену на нефть около $60 за баррель

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (34)

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак считает среднюю цену на нефть около 60 долларов за баррель в 2018 году хорошим прогнозом.

"Конечно, чем выше (цены на нефть — ред."), тем лучше, я думаю, мы за то, чтобы у нас резервы формировались более высокие и была более стабильная ситуация, за счет этого мы снижаем волатильность", — отметил министр в ходе делового завтрака ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

На завтраке устроили голосование по прогнозу цен на нефть.

"Большинство тех, кто проголосовал за 60 долларов, думаю, достаточно объективно отражает картину. На мой взгляд, сегодня это такой достаточно хороший прогноз, оптимистичный, повышенный по отношению к тому, что было год назад. Как мы помним, все говорили о том, что в 2018 году цены будут примерно на уровне 45-55 долларов, а сегодня мы видим, что оптимизма добавилось побольше", — прокомментировал Новак.