В Японии отметили рост торговли с Россией

ТОКИО, 24 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Рост импорта из России в Японию в прошлом году составил 26,6%, а экспорта из Японии в РФ – 21,5%, такие данные содержатся в отчете министерства финансов Японии, который оказался в распоряжении РИА Новости.

"Экспорт в Россию составил 673,726 миллиарда иен (6,124 миллиарда долларов), рост составил 21,5%. Импорт из России составил 1 триллион 553,848 миллиарда иен (14,125 миллиарда долларов), рост составил 26,6%", — говорится в документе.

При этом львиная доля импорта из России, или 69,4% – 1 триллион 78,878 миллиарда иен, – приходится на поставки нефти и нефтепродуктов, сжиженного природного газа и других видов природного топлива. Рост в этой области составил 26%. Отмечается рост в поставках зерна из России. Абсолютные цифры невелики — 6,162 миллиарда иен (56 миллионов долларов), но рост за год оказался значительным – 42,4%.

Основу экспорта из Японии в Россию – 56,2% — составляют авто- и мототранспорт – 378,662 миллиарда иен (3,442 миллиарда долларов), рост этого показателя составил 17,1%, а также поставки приборов и оборудования, их доля в общих показателях экспорта в Россию составляет 18,1%. Экспорт приборов и оборудования в Россию составил 121,73 миллиарда иен (1,1 миллиарда долларов), рост за год равен 36%.

Всего же за прошлый год экспорт из Японии в страны мира составил 78 триллионов 289,675 миллиарда иен (711,72 миллиарда долларов), а импорт в Японию – 75 триллионов 298,629 миллиарда иен (684,53 миллиарда долларов).