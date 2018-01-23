Минпромторг объяснил низкий рост промышленности в 2017 году

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Рост промпроизводства в России в 2017 году всего на 1% обусловлен сделкой ОПЕК+, сокращением добычи газа и теплой погодой в конце года; о долгосрочных негативных тенденциях в промышленности речь не идет, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

По данным, Росстата, промпроизводство в РФ в 2017 году выросло на 1%. При этом Минэкономразвития прогнозировало рост показателя на 2%. В декабре снижение промпроизводства замедлилось до 1,5% с 3,6% в ноябре. В четвертом квартале 2017 года промышленность РФ снизилась на 1,7%.

"Текущая динамика промышленного производства обусловлена в значительной степени конъюнктурными факторами. Во многом данные показатели связаны с продолжающейся стагнацией в добыче нефти, вызванной сделкой ОПЕК. С прошлого года сохраняется также тенденция сокращения добычи природного газа. Это не только снижает показатели объемов добычи полезных ископаемых в целом, но и тормозит спрос на продукцию машиностроительных отраслей", — прокомментировали в Минпромторге РФ.

По мнению министерства, существенное влияние на статистику оказал и температурный фактор. "Необычно теплая погода в конце 2017 года обеспечила серьезное сокращение производства электроэнергии, сказалась на других коммунальных отраслях", — отметили в пресс-службе.

В отраслевом разрезе главным сдерживающим фактором остается продолжающийся спад в металлургии. По большинству остальных отраслей промышленности наблюдается рост, добавил собеседник агентства.

"Говорить сейчас о каких-то долгосрочных негативных тенденциях в промышленном производстве было бы некорректно и неправильно. Если вычесть все вышеназванные конъюнктурные факторы, ни о каком системном спаде речи не идет", — подчеркнули в Минпромторге.

"Необходимо продолжать вести планомерную промышленную политику, фокусируясь на реализации инвестиционных проектов. Прогноз Минпромторга по динамике промышленного производства в 2018 году остается неизменным – рост на 1,5-2%. Уже в первом квартале текущего года мы увидим позитивные цифры в целом по обрабатывающей промышленности", — добавили в министерстве.