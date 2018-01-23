Россия может стать лидером по блокчейну, считает глава ВЭБ

ДАВОС (Швейцария), 23 янв — РИА Новости. Россия может выйти в мировые лидеры блокчейну, квантовым и конвергентным технологиям, ВЭБ в 2018 году создаст центры по квантовым и конвергентным технологиям, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков на сессии "Bits + Blocks + Forks" Всемирного экономического форума в Давосе.
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"На пороге четвертой промышленной революции Россия имеет уникальные шансы выйти в лидеры по трем приоритетным направлениям: блокчейн, квантовые и конвергентные технологии", — сообщил Горьков.
"Поддержка и развитие российской системы инноваций, создание национальных чемпионов и их интеграция в мировую систему — стратегический фокус ВЭБа", — отметил он.
Работа идет в области экспертизы и законодательного регулирования, создания семейства фондов для привлечения инвестиций в инновации, а также построение эффективной системы "разгона" прорывных стартапов прежде всего на российском и азиатском рынках, добавил Горьков.
"Банк развития должен быть катализатором привлечения капитала в стратегические, приоритетные отрасли и драйвером инноваций. Это серьезный вызов и для экономики России будущего, и для банка развития. Уверен, что фокус на трех ключевых позициях – на блокчейне, квантовых и конвергентных технологиях — позволит максимально эффективно использовать наши ресурсы и обеспечить лидерство России по важнейшим, прорывным направлениям", — заявил глава ВЭБа.