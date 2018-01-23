Норма "пакета Яровой" по трафику вступит в силу в 2018 году

ДАВОС (Швейцария), 23 янв — РИА Новости. Норма "пакета Яровой" о хранении трафика может быть отсрочена, но точно вступит в силу в 2018 году, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

В конце минувшей недели вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что власти РФ обсуждают отсрочку на несколько месяцев вступления в силу нормы "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика, которое должно произойти 1 июля 2018 года.

"Обсуждается вариант, что может быть перенос на октябрь, но неважно, в этом году точно вступит", — сказал Никифоров.

По его словам, эта норма поможет правоохранительным органам расследовать преступления, подобные недавним ЧП в школах. "На самом деле вот эта запись трафика и контроль информации в том числе может помочь правоохранительным органам, спецслужбам как минимум в расследовании таких преступлений и более активно срабатывать на предупреждение", — добавил министр.

На минувшей неделе произошли два ЧП в российских школах. 15 января в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. На той же неделе, 19 января, произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ.