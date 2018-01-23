Костин назвал санкции США по принципу близости к Путину безумием

ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал безумием введение персональных санкций в отношении российских бизнесменов со стороны США по принципу дружбы и близости к президенту РФ Владимиру Путину.

Конгресс США принял в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.

В настоящее время в санкционном списке США несколько десятков российских граждан — бизнесменов, общественных и политических деятелей.

"Любые списки — ну что это такое? Определять бизнесменов, которые близки к Путину, далеки? Путин — законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы — это безумие. Другого сказать не могу", — сказал Костин РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Позиция наша по санкциям известна. Они действительно противозаконны, наносят огромный ущерб отношениям с США и вообще мировой политике. Мы не признаем эти санкции, потому что они неправомерны", — напомнил Костин.