Костин назвал санкции США по принципу близости к Путину безумием

ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал безумием введение персональных санкций в отношении российских бизнесменов со стороны США по принципу дружбы и близости к президенту РФ Владимиру Путину.
В настоящее время в санкционном списке США несколько десятков российских граждан — бизнесменов, общественных и политических деятелей.
"Любые списки — ну что это такое? Определять бизнесменов, которые близки к Путину, далеки? Путин — законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы — это безумие. Другого сказать не могу", — сказал Костин РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Позиция наша по санкциям известна. Они действительно противозаконны, наносят огромный ущерб отношениям с США и вообще мировой политике. Мы не признаем эти санкции, потому что они неправомерны", — напомнил Костин.