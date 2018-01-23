Костромскую область переведут на казначейское сопровождение

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Костромская область переведена на казначейское сопровождение и будет управлять бюджетом под контролем Федерального казначейства, механизмы казначейского сопровождения позволят повысить прозрачность бюджетных операций для федерального центра, сообщил РИА Новости в понедельник директор регионального департамента финансов Игорь Замураев.

Замураев рассказал, что казначейское сопровождение было одним из условий федерального центра оказания помощи Костромской области как региону с большой долговой нагрузкой в 2017 году. По словам собеседника, в конце года область получила 12,1 миллиарда рублей бюджетных кредитов под 0,1 процента годовых. Годовая экономия за счет данного замещения оценивается в размере миллиарда рублей, которые направляются на социальную сферу.

"Условиями получения денежных средств были заключение соглашения с территориальным органом федерального казначейства о передаче отдельных функций по исполнению областного бюджета, снижение уровня долговой нагрузки и бюджетного дефицита. Костромская область выполнила условия получения бюджетных средств в полном объеме", — сообщил Замураев.

По его словам, изменение порядка финансирования расходов предусматривает централизацию функции по исполнению областного бюджета в системе Федерального казначейства. Собеседник отметил, что эта схема уже реализована в значительном количестве регионов страны.

"Соглашение с Федеральным казначейством не устанавливает дополнительных ограничений при исполнении областного бюджета и направлено на повышение оперативности совершения финансовых операций. Механизмы казначейского сопровождения позволят повысить прозрачность бюджетных операций для федерального центра. Это исключительно техническая процедура", — подчеркнул Замураев, добавив, что данное решение не повлияет на жителей Костромской области.

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