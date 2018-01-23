Глава BP не видит риска для сильных колебаний цен на нефть

ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Рынок нефти уже сбалансирован, сильных колебаний цены на нефть ждать не стоит, заявил РИА Новости глава британской компании British Petroleum Боб Дадли в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, каких-либо шоков на мировом нефтяном рынке в краткосрочной перспективе не предвидится.
"Думаю, цены будут двигаться в пределах диапазона, не ждем резких движений вверх или вниз", — заключил он.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.