В РФПИ рассказали об основных инвестиционных проектах в 2018 году

ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в платформу "Доктис" и другие проекты в телемедицине в 2018 году, заявил РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Подтверждаем, что будем инвестировать в платформу "Доктис" ( doctis.ru — ред.). Это онлайн-телемедицина, которую, соответственно, будем запускать вместе с Марком Курцером", — сказал Дмитриев в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Считаем, что телемедицина и другие инвестиции в технологический сектор будут крайне интересны для наших партнеров и будут нашим большим фокусом в ближайшем году", — добавил глава РФПИ, не уточнив проекты и объем вложений.

Научно-популярный портал "Доктис" — действующий справочно-информационный проект о медицине и здоровье с онлайн-сервисами. Портал предоставляет новости здравоохранения, обзоры медицинского оборудования, экспертные мнения по проблемам медицины, в том числе планирования беременности и материнства.

Марк Курцер — академик РАН, доктором медицинских наук, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Он возглавляет совет директоров компании "Мать и дитя", в которую инвестировал РФПИ. Также Курцер является председателем президиума Московского общества акушеров-гинекологов, членом общества New European Surgical Academy (NESA), членом Международной Федерации акушеров-гинекологов (FIGO).

С 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно. В РФ появится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.