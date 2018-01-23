Рязанская область создаст инфраструктуру для IT-стартапов

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Рязанская область до конца года намерена создать инфраструктуру, которая позволит создавать в регионе IT-стартапы и продвигать продукцию на российском и мировом рынке, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Николай Любимов.

"Мы в этом году планируем создать инновационно-научный экономический центр, который будет предоставлять инфраструктурные возможности для работы IT-компаний и возможности по продвижению конечного продукта на российском и зарубежном рынке", — сказал Любимов.

По его словам, молодые люди, которые уже начали IT-бизнес, смогут воспользоваться этой инфраструктурой, получив возможность продавать свои разработки в России и за рубежом. Это позволит местным компаниям, не уезжая в Москву, продвигать свои стартапы.

Глава региона добавил, что уже подобрано здание, в бюджете запланированы необходимые средства. Идет поиск тех, кто займется реализацией проекта.

"В этом году мы должны создать центр и начать работать", — сказал Любимов.

Он также сообщил, что проект будет реализован в Рязани, где более развитая цифровая инфраструктура.

"Но мы будем распространять опыт и на районные центры, чтобы тем, кто хочет развивать IT-бизнес, не нужно было переезжать в Рязань. В этом случае они смогут, работая в удалённом доступе, создавать и продвигать цифровые продукты, используя инфраструктуру, которую мы создадим за счет региональных средств в сотрудничестве в Ростелекомом", — сказал губернатор Рязанской области.