Трамп ввел пошлины на импорт в США солнечных батарей и стиральных машин

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин, сообщил офис торгового представителя США в ранге министра Роберта Лайтхайзера.

Под дополнительные ввозные пошлины попадают стиральные машины домашнего пользования, а также фотоэлементы и модули солнечных батарей.

Власти США пришли к выводу, что в 2012-2016 годах импорт стиральных машин в США резко вырос, что вызвало крупные убытки для местных производителей. В частности, местная компания Whirlpool жаловалась на демпинг корейских производителей LG и Samsung, но это привело лишь к перебазированию производства в Китай, а затем в Таиланд и Вьетнам. LG и Samsung, чтобы защититься от возможных пошлин, объявили в 2017 году о строительстве крупных фабрик в американских штатах Южная Каролина и Теннесси. Теперь для стиральных машин вводится сетка дополнительных пошлин: так, в первый год экспортер в США должен будет заплатить пошлину в 20% за первые 1,2 миллиона машин и 50% за все, что превысит эту цифру.

Аналогичным образом американские производители страдают от демпинга китайских производителей солнечных батарей, заявляет офис торгового представителя. Китай уже производит 60% фотоэлементов и 71% модулей солнечных батарей. С 2012 по 2016 год импорт в США вырос на 500%, а цены резко упали — примерно на 60%, что вынудило американские фирмы практически прекратить производство на территории США. Согласно решению Трампа, ввозные пошлины составят 30% в первый год, 25% во второй, 20% в третий год. США в прошлом уже вводили запретительные пошлины для китайской продукции, но производители из КНР лишь перемещали производство в третьи страны и продолжали демпинговать на американском рынке, заявляет офис торгового представителя.

Защита американских производителей была одним из ключевых предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.