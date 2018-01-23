МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Киев может отказаться от импорта газа. Глава украинского кабмина Владимир Гройсман полагает, что его страна способна в среднесрочной перспективе нарастить объемы добычи голубого топлива и это позволит навсегда снизить цену на газ для потребителей. Насколько реалистичны мечты премьера — в материале РИА Новости.

Иллюзия обмана

Через три-четыре года Украина обеспечит себя собственным газом. В такое светлое будущее верит Владимир Гройсман. "Как только это произойдет, мы на 20-30 процентов сможем уменьшить цену газа", — обещает глава кабина.

Заявление украинского премьера адресовано населению, взбудораженному слухами о предстоящем резком повышении тарифов. Скандал в середине прошлой недели возник из-за публикации в СМИ проекта постановления кабмина, предусматривающего введение нового механизма ценообразования на внутреннем газовом рынке.

Эксперты подсчитали, что цены на топливо, достигающие сейчас семи тысяч гривен за тысячу кубометров (около 250 долларов), с 1 апреля текущего года могут вырасти еще на 8,3 процента.

Правительство поспешило это опровергнуть. Министр энергетики Украины Игорь Насалик сообщил, что опубликованный документ не имеет отношения к повышению цен на газ для населения.

Поверить чиновнику сложно: в октябре прошлого года Минэнерго обнародовало расчеты, согласно которым цену на газ следовало бы повысить на 17,6 процентов — до восьми тысяч гривен за тысячу кубометров.

Украинцы, получающие среднюю зарплату в семь тысяч гривен и минимум четверть ее отдающие на оплату услуг ЖКХ (это если квартира однокомнатная), крайне болезненно восприняли известие о грядущем подорожании газа. Но это не смущает главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Он назвал повышение цен на газ полезным для экономики, поскольку это принесет дополнительные доходы "в пользу государства".

Кого отправить в геологоразведку

Гройсман не первый раз говорит, что Украина в ближайшие годы обеспечит себя газом. В частности, в начале декабря 2017-го премьер упоминал о планах правительства к 2020 году отказаться от импорта топлива.

Премьерские амбиции соотносятся с обновленной энергетической стратегией Украины, предусматривающей увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров к 2035 году. Веру Гройсмана в светлое энергонезависимое будущее подпитывают и оценки запасов топлива.

На Украине порядка 350 месторождений природного газа. Общие доказанные запасы углеводородного сырья в них, по оценкам "Нафтогаза", превышают триллион кубометров. Проблема одна — низкие темпы прироста добычи.

В 2017 году добыча увеличилась на 840 миллионов кубометров (4,5 процента), до 20,8 миллиарда кубометров. Потребила же Украина за год 32,4 миллиарда кубометров. При таких темпах за три года добыча прибавит от силы три миллиарда кубометров, что явно недостаточно для полного отказа от импорта.

Проректор по исследованиям и развитию технологий ресурсной базы ТЭК Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. Губкина Александр Лобусев, комментируя РИА Новости ситуацию, отметил, что когда-то главный актив Украины в сфере газодобычи, Шебелинское месторождение, одно из крупнейших в Европе, в настоящее время практически полностью выработано.

Да, есть запасы газа в границах так называемой Днепровско-Донецкой впадины. Однако большая их часть залегает на глубинах ниже четырех с половиной километров и относится к категории трудноизвлекаемых.

Собеседник РИА Новости усомнился в том, что для реализации этих проектов найдутся инвесторы. "Перспектив для Украины обеспечить себя газом в ближайшие десять лет нет", — убежден Лобусев.

Одно разорение

Для разработки новых месторождений требуются колоссальные средства, напоминают эксперты. Даже если деньги найдут и проекты когда-то реализуют, это не гарантирует выполнение другого обещания украинского премьера — снизить цены на газ на внутреннем рынке.

В частности, компания "Укргаздобыча", на чью долю приходится три четверти производимого в стране газа, в прошлом году на бурение новых скважин потратила до 13 миллиардов гривен (более четырех миллиардов долларов). В итоге добыча голубого топлива выросла лишь на 650 миллионов кубометров. Себестоимость газа оказалась выше 300 долларов. За эти деньги можно было закупить в России примерно два миллиардов кубометров, то есть в три раза больше.

В этом году Киев, после двухлетнего перерыва, вынужден возобновить закупки российского газа по прямым контрактам с "Газпромом". Таким образом, почти треть импортируемого топлива обойдется Украине дешевле, чем реверсные поставки из ЕС.

К нормальной экономической логике в декабре прошлого года Украину вернул Стокгольмский арбитраж, обязавший приобретать у России до конца 2019 года по пять миллиардов кубометров газа в год. Коболев подтвердил готовность "Нафтогаза" исполнить решение суда и возобновить сотрудничество. И стоимость газа для украинских потребителей зависит лишь от того, насколько аккуратно Киев будет исполнять требования арбитража.