Чижов: ЕС не может достичь цели по снижению зависимости от российского газа

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Европа пока не может достичь собственной цели по снижению зависимости от российского газа, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Та стратегическая цель, которую Евросоюз декларировал — цель снижения зависимости от поставок российского газа — пока что эта цель не приближается, а, я бы так сказал, несколько отдаляется, потому что физический объем поставляемого в страны ЕС российского газа растет. Он вырос за 2016 год на 12%, а за 2017 год — еще на 8 (процентов)", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".