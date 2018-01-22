В ЕС нет единой позиции по антироссийским санкциям, заявил Чижов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Евросоюзе есть две основные точки зрения на продление санкций против РФ, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Канцлер Австрии, господин (Себастьян) Курц, еще некоторые лидеры придерживаются точки зрения, что так называемые санкции надо пересматривать по мере урегулирования в Донбассе. Есть другая точка зрения, альтернативная, более твердолобая, я бы сказал – сначала полное, в их представлении, реализация минских соглашений, и только потом рассмотрение вопроса об отмене санкций", — рассказал Чижов в эфире "России 24".

"Эти две точки зрения пока сосуществуют в дискуссиях в ЕС, но ни одна из них не пользуется консенсусной поддержкой", — отметил он.

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.