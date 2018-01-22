Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Трое россиян вошли в ежегодный список самых перспективных людей Европы до 30 лет, который составил журнал Forbes, сообщает издание.

Рейтинг, в котором представлены по 30 самых перспективных в Европе бизнесменов и изобретателей, стартаперов и ученых, спортсменов и деятелей искусства, журналистов и ретейлеров моложе 30 лет, опубликован в третий раз. В каждой из 10 категорий представлено по 30 участников. Таким образом, в список 2018 года вошло более 300 человек из рекордного числа европейских стран — 34. Впервые в списке оказались молодые таланты из Белоруссии.

Россиян в списке оказалось трое, при этом все они делают свой бизнес вне территории России. Так, в число 30 выдающихся инноваторов моложе 30 лет, занимающихся финансами, попал россиянин Денис Федоряев — один из основателей компании Blazar Capital, которая помогает предпринимателям запускать новый бизнес.

В число молодых инноваторов, которые "изменяют наше представление о шопинге", попала родившаяся в Москве 28-летняя Гульназ Хусаинова и ее действующая в Дании компания Easysize. В 2014 году этот стартап вошел в число семи самых интересных молодых компаний России, основанных женщинами, по мнению российского Forbes Woman. В настоящее время Easysize позволяет снизить число возвратов одежды на 35-40%, экономя онлайн-магазинам до 5-7% их выручки.

В числе 30 молодых европейских предпринимателей, создающих тренды в сфере культуры и искусства, журнал Forbes назвал россиянку Татьяну Кожевникову. Двадцативосьмилетняя Кожевникова основала в центре британской столицы магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London.