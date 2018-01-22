Нефть подорожала на итогах заседания министерского комитета ОПЕК+

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут после прошедшего накануне заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане и комментариев министров нефти Саудовской Аравии и России по его итогам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию к 08:24 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% — до 68,81 доллара за баррель, на нефть марки WTI — на 0,22%, до 63,45 доллара.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что основные страны-участники соглашения венской сделки ОПЕК+ согласились продолжить сотрудничать и после 2018 года. Однако механизм еще не определен, отмечал аль-Фалих. Он отметил, что не сомневается, что ситуация на рынке нефти продолжит улучшаться.

Российский министр энергетики Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что страны-участницы соглашения венской сделки ОПЕК+ по истечении действующего соглашения могут встречаться для консультаций по ситуации на рынке нефти.

В конце 2016 года в Вене ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Из них 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года соглашение продлили до конца 2018 года.

В воскресенье в Омане прошло заседание министерского комитета ОПЕК+, который должен контролировать соблюдение соглашения и готовить рекомендаций по его корректировке. В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.