ОПЕК+ пора продумать формат взаимодействия, считает министр нефти Кувейта

МАСКАТ (Оман), 21 янв — РИА Новости. Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди считает, что странам ОПЕК+ пора начать продумывать механизм сотрудничества, который будет действовать по завершении венского соглашения о сокращении добычи нефти.

"С этого момента нам как единой группе нужно начать думать о путях и способах трансформации декларации о сотрудничестве (сделке ОПЕК+ — ред.) в постоянный механизм, чтобы сохранить взаимодействие внутри группы", — сказал ар-Рашиди во вступительном слове на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.