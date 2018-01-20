Министры энергетики России и Саудовский Аравии провели встречу в Омане

МАСКАТ (Оман), 20 янв — РИА Новости. Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих провели встречу в Омане перед заседанием мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК+, говорится на официальной странице Минэнерго РФ в Twitter.

Министр @novakav1 встретился с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом pic.twitter.com/MebuPmumPW — Минэнерго России (@MinenergoGov) 20 января 2018 г.

​Как сообщило позже Минэнерго РФ в пресс-релизе по итогам встречи, главы энергетических ведомств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие, в том числе в рамках договоренностей стран-участниц ОПЕК+ по стабилизации нефтяных рынков.

Стороны выразили удовлетворение в связи с продолжающимся процессом ребалансировки рынка нефти, отмечается в сообщении.

"Рынок видит успешность усилий и реагирует – цены уже почти достигли 70 долларов за баррель", — приводятся слова министра энергетики РФ Новака.

Министерская встреча по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ пройдет в воскресенье, 21 января.

Главы делегаций Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ pic.twitter.com/vo373vYJ7M — Минэнерго России (@MinenergoGov) 20 января 2018 г.

​ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.