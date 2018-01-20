Министры энергетики России и Саудовский Аравии провели встречу в Омане

МАСКАТ (Оман), 20 янв — РИА Новости. Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих провели встречу в Омане перед заседанием мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК+, говорится на официальной странице Минэнерго РФ в Twitter.
Министр @novakav1 встретился с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом pic.twitter.com/MebuPmumPW— Минэнерго России (@MinenergoGov) 20 января 2018 г.
Как сообщило позже Минэнерго РФ в пресс-релизе по итогам встречи, главы энергетических ведомств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие, в том числе в рамках договоренностей стран-участниц ОПЕК+ по стабилизации нефтяных рынков.
Стороны выразили удовлетворение в связи с продолжающимся процессом ребалансировки рынка нефти, отмечается в сообщении.
"Рынок видит успешность усилий и реагирует – цены уже почти достигли 70 долларов за баррель", — приводятся слова министра энергетики РФ Новака.
Министерская встреча по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ пройдет в воскресенье, 21 января.
Главы делегаций Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ pic.twitter.com/vo373vYJ7M— Минэнерго России (@MinenergoGov) 20 января 2018 г.
Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.