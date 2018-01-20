Более 60 миллиардов рублей направят в 2018 году в Крым в рамках ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Более 60 миллиардов рублей будет направлено на реализацию федерально-целевой программы (ФЦП) развития региона в текущем году, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

"В этом году Крыму в рамках ФЦП будет выделено более 60 миллиардов рублей, и наша задача одна – выполнить поставленные задачи на 100%", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма отметил, что за каждым объектом, который будет создаваться в Крыму в рамках программы, будет закреплен специалист, а еженедельно техническая группа специалистов будет выезжать непосредственно на место для детального контроля.

"Думаю, что с обновленной системой контроля наши показатели повысятся, а анализ всех проблемных мест 2017 года поможет избавиться от типовых ошибок", — написал Аксенов.

Ранее Аксенов сообщал, что уровень исполнения программы в 2017 году составил 89%, более 5 миллиардов рублей неосвоенных средств будут возвращены в федеральный бюджет.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — 825,4 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 779,762 миллиарда рублей, бюджетов республики Крым и Севастополя — 15,344 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,298 миллиарда рублей.

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