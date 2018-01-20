Правительство одобрило законопроект об органическом сельском хозяйстве

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала. Документ, в частности, вводит понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции".

" Одобрить проект федерального закона "О производстве органической продукции" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке. Минсельхозу России (А. Н. Ткачеву) с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проработать с государствами-членами Евразийского экономического союза вопрос о реализации положений проекта федерального закона "О производстве органической продукции. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации", — говорится в решении.

Органическая продукция — биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически-модифицированных продуктов.

Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации.