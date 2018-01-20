Россия поставила на Кубу более 300 автомобилей Lada

ГАВАНА, 20 янв — РИА Новости. Россия поставила на Кубу 344 автомобиля Lada для службы такси, сообщила РИА Новости второй секретарь посольства России в Гаване Татьяна Тарасова.

По словам дипломата, речь идет о 320 автомобилях модели Vesta и 24 автомобилях модели Largus. "Кубинские власти планируют использовать их для улучшения службы такси", — сказала она.

Российская компания "АвтоВАЗ" и кубинская Technoimport подписали контракт на покупку автомобилей Lada в августе прошлого года.

Гендиректор Национальной таксомоторной компании кубы Хорхе Луис Диас отметил качество российских автомобилей, приспособленность к длительной эксплуатации и комфортабельность.