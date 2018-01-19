"Вымпелком" считает необходимой отсрочку нормы "пакета Яровой" о трафике

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") считает необходимой отсрочку нормы "пакета Яровой" о хранении трафика, заявила РИА Новости пресс-секретарь компании Анна Айбашева.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что власти РФ обсуждают отсрочку на несколько месяцев вступления в силу нормы "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика, которое должно произойти 1 июля 2018 года.

"Вымпелком" считает это целесообразным и необходимым в силу того, что до сих пор нет утвержденных норм по реализации закона, операторы не тестировали технические решения, необходимые для его исполнения", — сказала пресс-секретарь компании.

В МТС воздержались от комментариев. В "Мегафоне" ранее заявили, что отсрочка нормы "пакета Яровой" о хранении трафика позволит полноценно реализовать необходимые требования.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Эта норма вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов. Минкомсвязь в декабре 2017 года внесла в правительство нормативный акт к "пакету Яровой", предусматривающий хранение data-трафика сначала только в течение одного месяца и постепенное увеличение этого срока. Операторы снизили оценку своих затрат до десятков миллиардов рублей с изначальных триллионов рублей.

Сенатор Антон Беляков и депутат ГД Олег Шеин в 2017 году подготовили законопроект о переносе сроков вступления в силу норм "пакета Яровой" на 2023 год, однако тогда правительство не поддержало эту инициативу.