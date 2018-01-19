Россия запустила 350 производств по программе импортозамещения

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия запустила 350 конкурентоспособных производств по программе импортозамещения, за два года завершит еще 780 проектов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Существенным драйвером являются еще и программы импортозамещения. Мы на сегодняшний день уже запустили производство и поставку, в том числе на экспорт, конкурентоспособной продукции по 350 проектам, и в течение двух лет мы завершим еще 780 проектов, которые были включены в план импортозамещения", — сказал Мантуров.

По его словам, Фонд развития промышленности является одним из основных механизмов поддержки, в том числе отраслевых планов по импортозамещению. Он отметил, что благодаря поддержке фонда работает уже 35 производств.

"Всего с момента принятия Вами решения о создании фонда поддержано 268 проектов. Общая сумма, объем инвестиций составил 250 миллиардов рублей, из которых 66 миллиардов приходится на льготные займы Фонда развития промышленности", — добавил министр.

Мантуров также сообщил, что регионы России создают свои региональные фонды развития промышленности, зарегистрировано уже 40 фондов с общим объемом капитала на 2018 год более 5 миллиардов рублей. "При этом все фонды работают по стандартам федерального фонда, и в основном нацелены на финансирование проектов малого и среднего бизнеса. Мы таким образом обеспечиваем проникновение именно в малый и средний сектор. Нам достаточно сложно с федерального уровня финансировать проекты в 20–50 миллионов, за счет того, что 70 процентов мы автоматом будем софинансировать из федерального фонда, а 30 будут предоставлять регионы, мы обеспечим стабильное развитие этого направления", — уверен глава Минпромторга.