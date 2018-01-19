Глава Ульяновской области рассказал о новых ветроплощадках

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Ульяновская область, где начал работу первый в России ветропарк, намерена в будущем построить еще несколько площадок ветрогенерации, которые будут вырабатывать более 25% суммарной мощности всех электростанций современной энергосистемы Ульяновской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Сергей Морозов.

Как сообщалось ранее, финская энергокомпания Fortum ввела в эксплуатацию в Ульяновской области первый в России промышленный ветропарк на 35 МВт, который с января 2018 года начал работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

"Ожидается строительство ещё ряда объектов. В качестве возможных площадок для их размещения рассматриваются Чердаклинский, Николаевский районы, Новоульяновск и другие муниципальные образования. Они будут производить более четверти суммарной мощности всех электростанций современной энергосистемы Ульяновской области — более 250 МВт", — сказал Морозов.

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