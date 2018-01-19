Дворкович допустил снижение цен на нефть из-за волатильности рынка

ТАГАНРОГ, 19 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что допускает снижение цен на нефть из-за волатильности рынка, власти РФ мониторят ситуацию.

Цена на нефть марки Brent 11 января превысила 70 долларов за баррель впервые с 4 декабря 2014 года, после чего перешла к коррекционному снижению. В пятницу Brent торгуется в районе 68,9 доллара за баррель.

"Нефтяной рынок был и остается волатильным, поэтому говорить об устойчивости роста тяжело. Действуют несколько факторов, которые влияют на цены. Понятно, что при таких ценах вновь становятся выгодными многие проекты по добыче сланцевой нефти, извлечению трудноизвлекаемых запасов", — сказал Дворкович журналистам.

"Поэтому цены в какой-то момент опять могут пойти вниз. Мы мониторим ситуацию", — добавил вице-премьер.

На вопрос, может ли цена на нефть снизиться до критического уровня, Дворкович ответил: "Я считаю что это маловероятно. Но, как показывает история, ничего исключать нельзя".