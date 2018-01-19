Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка‍

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам создадут на базе Промсвязьбанка. Его возглавит руководитель Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, Промсвязьбанк по ряду характеристик оптимально подходит для роли спецбанка.

Накануне Минфин сообщил, что правительство приняло решение о создании опорного банка, который будет обеспечивать сопровождение, проведение расчетов и кредитование оборонных предприятий. В ближайшее время банк передадут в собственность государства.

В середине декабря Банк России объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора.