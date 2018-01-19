Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россельхознадзор с 22 января 2018 года вводит временные ограничения на ввоз в РФ яблок из Боснии и Герцеговины, в том числе через третьи страны, сообщает ведомство.

Отмечается, что в ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля в отношении партии свежих яблок происхождением Босния и Герцеговина в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений Боснии и Герцеговины, на упаковочном материале была обнаружена маркировочная этикетка и следы перемаркировки.

Они свидетельствуют о том, что местом происхождения партии яблок является Польша. Таким образом, информация о происхождении яблок, указанная в фитосанитарном сертификате, является недостоверной, а фитосанитарный сертификат недействительным. При этом на ввоз яблок происхождением из стран членов Евросоюза, в том числе из Польши, Россия вводила ограничения в рамках продэмбарго.

"В целях обеспечения фитосанитарной безопасности Российской Федерации Россельхознадзором принято решение о введении с 22 января 2018 года временных ограничений на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины, в том числе через третьи страны, до проведения двухсторонних переговоров на экспертном уровне с компетентной службой Боснии и Герцеговины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что партии яблок, отгруженные до 22 января, будут подвергаться углубленному карантинному фитосанитарному контролю с полной выгрузкой из транспортных средств.