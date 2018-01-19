Минфин не связывает сроки выпуска евробондов с возможными санкциями США

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минфин РФ ждёт подходящей конъюнктуры для выпуска еврооблигаций и не связывает сроки размещения с возможным решением США об ужесточении санкций против России, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Дело в конъюнктуре. Мы же себе в ущерб не будем размещаться", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос о возможном сроке размещения евробондов РФ. Минфин в текущем году планирует выпуск евробондов на 3 миллиарда долларов.

"Мы просто готовим нормальный обычный выпуск без всякой подоплеки", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения бумаг до решения властей США о новых санкциях против РФ.

При этом, по его словам, Минфин не проводит конкурс среди банков, которые могут стать организаторами этого размещения.

"Не знаю, будем проводить конкурс (банков-организаторов размещения евробондов – ред.) или нет. Времени нет на конкурс", — пояснил Сторчак. "Сейчас размешаться не будем, но решение принимать надо", — уточнил он.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер США введут в конце января.