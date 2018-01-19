ЦБ потребовал от Ананьевых продать банк "Возрождение", узнали СМИ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Банк России требует от экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке "Возрождение" до середины февраля, пишет газета "Коммерсант".
Как отметил другой собеседник издания, ЦБ крайне недоволен обстоятельствами расставания Ананьевых с Промсвязьбанком и требует, в частности, смены не только владельцев, но и команды "Возрождения", чтобы там не осталось менеджеров, связанных братьями Ананьевыми. Вопрос о немедленной продаже "Возрождения" был поставлен регулятором сразу после решения о передаче Промсвязьбанка в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС) 15 декабря, пишет издание. По закону это должно быть реализовано в течение 90 дней, но в данном случае регулятор ужесточил требования по сроку исполнения предписания. Ананьевы и сами начали переговоры о продаже "Возрождения" еще до потери Промсвязьбанка, но до сих пор они были безуспешными.
Банк России в декабре объявил о санации Промсвязьбанка. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме. Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка.