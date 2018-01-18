ЦБ не исключил экспансию рубля на территорию ЕАЭС или СНГ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Экспансия рубля возможна на территории стран ЕАЭС или СНГ в перспективе в период до 2035 года, полагает замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин.

Интернационализация валюты – это процесс выхода национальной валюты за национальные границы путем принятия на себя функций расчета и обращения, накопления и универсальной меры стоимости в международных экономических отношениях. Региональная валюта – национальная валюта, выполняющая отдельные функции валюты внутри какого-либо региона или области, признанная в этом качестве государственными и частными секторами, говорится в опубликованной ЦБ аналитической записке от июля 2017 года.

Липин отметил, что при выходе нацвалюты за границы страны существует три основных этапа: расчёт и обращение национальной валюты, накопление и универсальная мера стоимости и платежа.

"Есть ещё вещи, связанные с пространством — это национальный уровень, это национальная валюта; региональный уровень и международный уровень. Универсальной мерой стоимости и платежа обладает лишь несколько валют. Например, доллар и евро. Если говорить о рубле и о степени интернационализации рубля, то на текущий момент наиболее вероятной является регионализация рубля. Это либо регион ЕАЭС, либо регион СНГ", — сказал Липин на Гайдаровском форуме.

"На ближайшее время — до 2020, 2025-2035 года — в средне- и долгосрочной перспективе можно говорить о возможной экспансии, возможном увеличении роли рубля именно в данном регионе", — считает он.

В ЕАЭС 70%

По его словам, необходимыми условиями интернационализации являются размер государства, макроэкономическая стабильность, наличие необходимого законодательства и инфраструктуры. "Если посмотреть на долю рубля в международной торговле, то это порядка 1% — это не очень много. Ну, это сопоставимо с весом ВВП России. Если посмотреть на внешнюю торговлю государств-членов ЕАЭС, это 10%", — отметил Липин.

"Если посмотреть взаимную торговлю уже внутри пространства, то здесь роль рубля более 70%. Это достаточно большая доля, доля торговли в рублях. Но если посмотреть на структуру торговли, то здесь вы увидите звездчатую структуру. То есть в основном рублем обслуживаются сделки с Россией. То есть если посмотреть сделки там, где Россия не участвует, например, между Арменией и Киргизией, хотя таких сделок немного, между Казахстаном и Белоруссией, то там уже доминирует — процентов 99% — это доллар либо евро", — сказал Липин.

"Если посмотреть на взаимную торговлю, то она очень дисперсна. Если Россия является членом торговой цепочки — экспорт либо импорт России — да, доля большая, но если она не является, то доля рубля стремится к нулю. Соответственно, говорить, что на данном этапе у нас высокая региональная доля рубля, мы не можем", — заключил он.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.

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