МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Банк России готовится к "agile-трансформации", сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Многие сотрудники департамента, по его словам, повесили в своих кабинетах доски для планирования задач. "7,5 метров доска задач. Мы переходим к такой agile-трансформации в работе департамента", — сообщил Дмитриев.

По его словам на "agile-подход" (с применением гибких принципов проектной работы) планируется переходить и в других департаментах ЦБ. "Эта была моя инициатива, но у нас консультации есть не только в моем блоке. Здесь у нас совпал спрос с моей стороны и предложение с другой — scrum-команды во многих подразделениях организовываются", — отметил он.

Такие изменения, по его словам, вызывают сопротивление у некоторых сотрудников не потому что это плохо, а потому что по-другому, отметил он. "Всегда вы работали слева направо, теперь вы работаете справа налево, и это перестройка головы, мозга, приоритетов — всего", — отметил он. "Это, конечно, сложно. Перестройка экономических подразделений, региональных тоже. Перемены — это сложно", — добавил он.

Такой подход уже внедрен, в частности, в Сбербанке. Создание инновационных продуктов невозможно в рамках старых процедур, и банк нашел для себя ответ на этот вопрос в переходе на принципы agile, что означает гибкую методологию в управлении компанией, еще в 2016 году сообщал его глава Герман Греф. В формате agile многие проекты, которые Cбербанк раньше делал годами, можно реализовывать намного быстрее, говорил он.