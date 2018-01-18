МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Банк России готовится к "agile-трансформации", сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
По его словам на "agile-подход" (с применением гибких принципов проектной работы) планируется переходить и в других департаментах ЦБ. "Эта была моя инициатива, но у нас консультации есть не только в моем блоке. Здесь у нас совпал спрос с моей стороны и предложение с другой — scrum-команды во многих подразделениях организовываются", — отметил он.
Такие изменения, по его словам, вызывают сопротивление у некоторых сотрудников не потому что это плохо, а потому что по-другому, отметил он. "Всегда вы работали слева направо, теперь вы работаете справа налево, и это перестройка головы, мозга, приоритетов — всего", — отметил он. "Это, конечно, сложно. Перестройка экономических подразделений, региональных тоже. Перемены — это сложно", — добавил он.
Такой подход уже внедрен, в частности, в Сбербанке. Создание инновационных продуктов невозможно в рамках старых процедур, и банк нашел для себя ответ на этот вопрос в переходе на принципы agile, что означает гибкую методологию в управлении компанией, еще в 2016 году сообщал его глава Герман Греф. В формате agile многие проекты, которые Cбербанк раньше делал годами, можно реализовывать намного быстрее, говорил он.
РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.
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