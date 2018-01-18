ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России

МОСКВА, 18 янв — РИА новости. Банк ВТБ стал победителем в номинации "Лучший банк по торговому финансированию в России в 2018 году" по версии авторитетного международного журнала Global Finance.

Как отмечается в пресс-релизе банка, награда присвоена на основании оценки таких показателей, как объем транзакций, удовлетворенность клиентов, инновационные продукты, услуги и технологии, а также опроса читателей. В 2017 году ВТБ реализовал более 800 сделок торгового и экспортного финансирования и увеличил портфель более чем на 24% по сравнению с предыдущим годом.

"Внедрение новых продуктов и эффективное взаимодействие с международными финансовыми институтами, гибкий инновационный подход помогают нам предлагать актуальные и выгодные решения, необходимые для поддержки внешнеторгового бизнеса наших клиентов", — приводится в пресс-релизе комментарий первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Юрия Соловьева.

В 2016 и 2017 годах Global Finance также признавал ВТБ лучшим банком по торговому финансированию в России.