Курсообразование рубля по-прежнему рыночное, считают в ЦБ

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Бюджетное правило в РФ сглаживает волатильность курсовой динамики рубля; курсообразование рубля по-прежнему рыночное, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

"Бюджетное правило сглаживает волатильность и направлено ни на укрепление, ни на ослабление рубля, а именно на такой противовес", — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Курсообразование по-прежнему рыночное, вопросы финансовой стабильности могут уже возникнуть в любой ситуации. Здесь нет монополии — именно ослабление курса, или укрепление…. Но это из серии "круглое катать, квадратное таскать". Если что-то случится, мы что-то сделаем", — заметил руководитель департамента.

В среду министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин за счет операций на валютном рынке не позволит курсу рубля резко укрепиться. Силуанов отметил, что укрепление рубля для некоторых отраслей промышленности "подобно смерти". Также он добавил, что Минфин посредством бюджетного правила не собирается ни увеличивать доходы бюджета, ни поддерживать конкурентоспособность.

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Согласно бюджетному правилу, которое фактически начало действовать в 2017 году, и вступает в силу с 2018 года, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от цены нефти выше 40 долларов за баррель направляются на покупку валюты на внутреннем рынке. Эта валюта идет на спецсчета ЦБ, а в начале следующего года зачисляется в резервы. Они будут направляться на финансирование бюджетных обязательств в случае, если цена нефти опустится ниже 40 долларов за баррель.