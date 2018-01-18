ЦБ собирается измерять не счастье, а благополучие россиян

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Банк России отказался от первоначальной идеи определения "индекса счастья" россиян и работает вместе с Фондом общественного мнения (ФОМом) над новым проектом "Благополучие", чтобы понять, что формирует уровень благополучия населения, и учитывать это в своей политике, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев на Гайдаровском форуме.

Следующий шаг после счастья

Определение так называемого "индекса счастья" населения весьма популярно в мире. Основная его идея — определение "действительного" благосостояния стран и народов, которое не полностью определяется лишь наличием денег и других ресурсов и во многом зависит от ощущения удовлетворенности.

"Мы хотим погрузиться исследовательски, социологически (в то — ред.), что формирует ощущение благополучия у наших сограждан. Мы отказались от идеи индекса счастья, потому что счастье — вещь совсем эфемерная и с благополучием менее связанная. Хотим пройтись по разным совершенно сферам", — рассказал Дмитриев.

"Наш новый проект, мы его называем "Благополучие", — совместный проект с ФОМом, (он затеян — ред.), чтобы сделать следующий шаг. Понимая, безусловно, благо низкой инфляции для экономики, для конкретного потребителя высокая инфляция работает в негатив, а стабильная инфляция не заставляет его чувствовать себя лучше", — пояснил он.

Глава департамента ЦБ также привёл пример с ценами на медикаменты: "Есть дорогие лекарства, и они не дорожают, может быть, даже дешевеют, но это мало даст ощущения для благополучия".

ЦБ при своих оценках собирается ориентироваться на ряд индикаторов: уровень жизни, семейный статус, занятость, состояние здоровья, обеспечение жильем, сравнение себя с другими людьми, отношение к окружающему миру.

Но помимо этих достаточно объективных критериев будут также учитываться и ситуативные факторы, характеризующие этап жизни, на котором находится респондент. В итоге регулятор хочет "понять по портрету", что в наибольшей степени формирует факторы благополучия с тем, чтобы выявить дальнейшие шаги своей политики, уточнил Дмитриев.

Исследование ЦБ на эту тему также подразумевает сотрудничество с отраслевыми организациями.

"Мы планируем это исследование, и у нас были встречи со страховыми союзами, с банками, с банковскими ассоциациями, чтобы именно понять для участников рынка, что даёт ощущение благополучия для граждан и для нас, для регулятора, и, может быть, решать проблемы сообща, чтобы понимать, что мы видим как задачу, вызов на определённый период", — пояснил глава департамента ЦБ.

Регулятор уже проделал предварительную работу в этом направлении, изучил международный и региональный опыт, также сообщил Дмитриев. "Был такой краудсорсинг в России через всех наших сотрудников региональной сети, и это позволило выявить нашу региональную специфику по разным направлениям", — заключил он.