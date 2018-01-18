Путин оценил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и КНР

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к главам государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отметил большие перспективы в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Союзом и Китаем, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что ключевое значение для обеспечения развития ЕАЭС имеет поддержание тесного, взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и интеграционными объединениями.

"С 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом. Рассчитываем на позитивные результаты ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром. Большие перспективы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР. Убеждён – Евразэс и китайская инициатива "Один пояс, один путь" могут эффективно дополнять друг друга", — говорится в тексте обращения.

Путин отметил, что РФ считает целесообразным "изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при Евразэс".

Кроме того, по словам президента, Россия намерена сделать акцент на дальнейшее углубление межрегионального и приграничного сотрудничества государств-членов Союза, что, тем самым, придаст дополнительный импульс интеграционным процессам, обеспечит более тесную кооперацию на уровне регионов стран-членов.