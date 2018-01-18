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Эксперты рассказали, как цифровая экономика уничтожит банки

Сюжет:
Гайдаровский форум в 2018 году (138)
11:3218.01.2018
(обновлено: 11:34 18.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкIX Гайдаровский форумIX Гайдаровский форум
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Финансовый сектор в ходе развития цифровой экономики исчезнет первым, произойдет становление нового эффективного рынка, с которым исчезнет банковская индустрия в сегодняшнем виде, заявил РИА Новости исполнительный директор Института прикладного анализа данных Deloitte Алексей Минин в кулуарах Гайдаровского форума.

Инновационный центр Сколково
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Для конкуренции в цифровой экономике необходимо обладать огромным количеством компетенций, быть гибким и очень эффективным, уметь управлять портфелями проектов и анализировать большие данные для принятия объективных решений в режиме онлайн 24/7. Как не сложно догадаться, в цифровой экономике нет места для человека", — уверен собеседник агентства.

По его словам, это мир, который создается машинами для машин, и человек в какой-то момент не будет управлять законами это мира. "Здесь в зоне риска финансовый сектор, и именно он исчезнет первым под напором цифровой экономики и перейдет на качественно новый уровень, произойдет становление эффективного рынка и этим будет ознаменован конец банковской индустрии такой, какой мы ее знали", — уверен Минин.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По мнению эксперта, такая же участь ждет еще ряд индустрий, продукты и сервисы которых могут существовать в цифровом виде. В то же время существуют секторы, которые не могут быть дематериализованы – добыча полезных ископаемых, производство продукции АПК. "Эти индустрии останутся в макромире, и в этих индустриях экспоненциальные (приводящие к резкому росту — ред.) технологии начнут новую войну за эффективность работы активов такого рода индустрий", — полагает он.

Возможность для России

Именно способность внедрять такие технологии, по словам эксперта, станет основой для кратного увеличения капитализации компаний и будет ключевым аспектом глобальной конкуренции экономик.

"Россия в очередной раз, получила уникальный шанс к резкому скачку. У нас имеется значительная доля очень крупных государственных компаний, которые обладают уникальной структурой активов, которая может стать основой для этого качественного скачка, при условии, что найдется способ применения таких технологий к этим активам", — считает эксперт.

Робот Baxter на стенде в Экспофоруме. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сегодня крупный бизнес имеет очень низкий аппетит к инновациям, либо не имеет его вообще, поясняет он. "Существующее регулирование и бюрократия в иерархических моделях госкомпаний не позволяют получить нужную скорость внедрения инноваций. Проекты, связанные с внедрением ИИ, по нашему опыту, занимают годы. Эта скорость недостаточна в условиях глобальной конкуренции за эффективность", — считает Минин.

"Нам необходимо создание новых структур, которые можно было бы назвать эксполераторами – которые должны создать сложную, но необходимую экосистему для взаимодействия активов и экспертного знания топ-менеджеров крупного бизнеса, инновационности и гибкости стартапов сфокусированную на конкретных задачах", — предлагает собеседник агентства.

Государство при этом должно взять на себя новую роль, обеспечив переход интеллектуального права стартапам и обеспечив их необходимыми ресурсами для того, чтобы вывести их на глобальные рынки и монетизировать технологию, полагает эксперт.

Вкладчики закрытого банка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Алферов
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"Так, в стране появятся глобально конкурентные современные компании, которые и обеспечат в перспективе доходные части бюджета", — заключил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Подробнее о Гайдаровском форуме читайте в справке РИА Новости >>

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