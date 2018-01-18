Эксперты рассказали, как цифровая экономика уничтожит банки

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Финансовый сектор в ходе развития цифровой экономики исчезнет первым, произойдет становление нового эффективного рынка, с которым исчезнет банковская индустрия в сегодняшнем виде, заявил РИА Новости исполнительный директор Института прикладного анализа данных Deloitte Алексей Минин в кулуарах Гайдаровского форума.
По его словам, это мир, который создается машинами для машин, и человек в какой-то момент не будет управлять законами это мира. "Здесь в зоне риска финансовый сектор, и именно он исчезнет первым под напором цифровой экономики и перейдет на качественно новый уровень, произойдет становление эффективного рынка и этим будет ознаменован конец банковской индустрии такой, какой мы ее знали", — уверен Минин.
Возможность для России
Именно способность внедрять такие технологии, по словам эксперта, станет основой для кратного увеличения капитализации компаний и будет ключевым аспектом глобальной конкуренции экономик.
"Россия в очередной раз, получила уникальный шанс к резкому скачку. У нас имеется значительная доля очень крупных государственных компаний, которые обладают уникальной структурой активов, которая может стать основой для этого качественного скачка, при условии, что найдется способ применения таких технологий к этим активам", — считает эксперт.
"Нам необходимо создание новых структур, которые можно было бы назвать эксполераторами – которые должны создать сложную, но необходимую экосистему для взаимодействия активов и экспертного знания топ-менеджеров крупного бизнеса, инновационности и гибкости стартапов сфокусированную на конкретных задачах", — предлагает собеседник агентства.
Государство при этом должно взять на себя новую роль, обеспечив переход интеллектуального права стартапам и обеспечив их необходимыми ресурсами для того, чтобы вывести их на глобальные рынки и монетизировать технологию, полагает эксперт.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
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