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Экономика

Фонд НТИ начнет отбор проектов, в частности в IT и робототехнике

Сюжет:
Гайдаровский форум в 2018 году (136)
11:1218.01.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкIX Гайдаровский форум в Москве. 16 января 2018IX Гайдаровский форум в Москве. 16 января 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Фонд Национальной технологической инициативы в марте-апреле начнет отбор проектов, в частности в сфере IT, а также связанных с искусственным интеллектом и робототехникой, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко.

"Инвестиции пойдут в проекты, связанные с утвержденными "дорожными картами" и сквозными технологиями — искусственный интеллект, технологии хранения большого массива данных, хранение энергии, беспроводная связь, робототехника — достаточно широкий набор технологических решений, который так или иначе через все эти рынки проходит", — рассказал Повалко в кулуарах Гайдаровского форума.

Главное — команда

Управляющий партнер по России международной консалтинговой компании EY Александр Ивлев. Архивное фото
© Фото : предоставлено EY
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"Есть план первоначальных проектов, но это не все проекты, связанные с IT-решениями, есть и хардовые решения. Многое будет зависеть от того, кто будет управлять этим портфелем. Все решения по проектам будут приниматься через управляющую команду, после февраля, в марте-апреле", — сообщил он.

До этого времени РВК планирует подвести итоги конкурса и отобрать управляющую команду. "Мы пока проводим конкурс, но не про инвесторов, скорее, а про управляющую команду. Основной риск, связанный с такими фондами — неправильно выбранная команда. Отобрать очень толковых людей, имеющих опыт, имеющих большую сеть связей как среди инвесторов, так и среди проектных компаний — это сейчас первоочередная задача. Конкурс сейчас идет, он до середины-конца февраля", — добавил он.

По словам Повалко, НТИ — это история про компании, которые "займут лидирующие позиции на будущих рынках".

"Это не означает, что их сегодня не существует, это вполне конкретные юридически лица и действующие рынки, просто эти рынки определенным образом развиваются. У нас есть посевной элемент, у нас есть история, связанная с грантовым финансированием, у нас есть заемное финансирование, такие уже более поздние стадии на развитие производства, но у нас была "дырка" с финансированием проектов, не применимых для традиционных заемных инструментов. То есть собственно венчурные проекты, которые невозможно оценить, по которым зачастую риски повышены", — пояснил он.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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"Собственно, задача создания этого фонда, для чего он создается, чтобы адекватным инструментом финансировать развивающиеся коммерциализуемые проекты. Со стороны государства на сегодня выделены деньги на 1,5 миллиарда рублей, предполагается, что не меньшая сумма будет привлечена с рынка. У нас достаточно жесткие сроки: фонд создается в этом году, уже на первую часть 25% должно быть привлечено, в течение еще года — остальная часть. Государство средства уже предоставило", — добавил он.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.

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