Фонд НТИ начнет отбор проектов, в частности в IT и робототехнике

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Фонд Национальной технологической инициативы в марте-апреле начнет отбор проектов, в частности в сфере IT, а также связанных с искусственным интеллектом и робототехникой, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко.
"Инвестиции пойдут в проекты, связанные с утвержденными "дорожными картами" и сквозными технологиями — искусственный интеллект, технологии хранения большого массива данных, хранение энергии, беспроводная связь, робототехника — достаточно широкий набор технологических решений, который так или иначе через все эти рынки проходит", — рассказал Повалко в кулуарах Гайдаровского форума.
Главное — команда
До этого времени РВК планирует подвести итоги конкурса и отобрать управляющую команду. "Мы пока проводим конкурс, но не про инвесторов, скорее, а про управляющую команду. Основной риск, связанный с такими фондами — неправильно выбранная команда. Отобрать очень толковых людей, имеющих опыт, имеющих большую сеть связей как среди инвесторов, так и среди проектных компаний — это сейчас первоочередная задача. Конкурс сейчас идет, он до середины-конца февраля", — добавил он.
По словам Повалко, НТИ — это история про компании, которые "займут лидирующие позиции на будущих рынках".
"Это не означает, что их сегодня не существует, это вполне конкретные юридически лица и действующие рынки, просто эти рынки определенным образом развиваются. У нас есть посевной элемент, у нас есть история, связанная с грантовым финансированием, у нас есть заемное финансирование, такие уже более поздние стадии на развитие производства, но у нас была "дырка" с финансированием проектов, не применимых для традиционных заемных инструментов. То есть собственно венчурные проекты, которые невозможно оценить, по которым зачастую риски повышены", — пояснил он.
РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.