МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Берлине не считают нужными поправки Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают будущую работу проекта "Северный поток — 2". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию заключения немецких юристов, содержание которого подтвердил один из европейских чиновников.

В начале ноября ЕК предложила поправки к газовой директиве Евросоюза, согласно им определенные нормы энергетического законодательства будут применяться сразу ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности переправлять голубое топливо, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас они не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток — 2".

По мнению немецких юристов, ЕК не привела "понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза".

Ранее Еврокомиссия сделала исключение для нескольких газопроводов, но основания для такого решения в Берлине посчитали "слишком расплывчатыми". Кроме того, в документе указывается, что поправки не должны распространяться на "Северный поток — 2", так как инвестиционное решение по нему принималось значительно раньше, а финансирование проекта уже началось.

Предложенные изменения "неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права", говорится в заключении.

Как отмечается в документе, действие европейского законодательства распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории ЕС подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или "допуске третьих сторон".

Юристы подчеркнули, что поправки создают предпосылки для получения Брюсселем эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка топлива, хотя ранее область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран — участниц ЕС.