МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Берлине не считают нужными поправки Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают будущую работу проекта "Северный поток — 2". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию заключения немецких юристов, содержание которого подтвердил один из европейских чиновников.
По мнению немецких юристов, ЕК не привела "понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза".
Ранее Еврокомиссия сделала исключение для нескольких газопроводов, но основания для такого решения в Берлине посчитали "слишком расплывчатыми". Кроме того, в документе указывается, что поправки не должны распространяться на "Северный поток — 2", так как инвестиционное решение по нему принималось значительно раньше, а финансирование проекта уже началось.
Как отмечается в документе, действие европейского законодательства распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории ЕС подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или "допуске третьих сторон".
Юристы подчеркнули, что поправки создают предпосылки для получения Брюсселем эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка топлива, хотя ранее область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран — участниц ЕС.