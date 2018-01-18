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Экономика

Пирамида Коломойского: Приватбанк стал черной дырой украинской экономики

08:0018.01.2018
(обновлено: 08:15 18.01.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкИгорь КоломойскийИгорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. По данным Национального банка Украины (НБУ), основные акционеры Приватбанка, проворачивая на протяжении десяти лет мошеннические сделки, нанесли финансовой организации общий ущерб на 5,5 миллиарда долларов. Результаты независимого аудита переданы в Генпрокуратуру. О скандале вокруг крупнейшего украинского банка — в материале РИА Новости.

В режиме "прачечной"

Многомиллиардные хищения в Приватбанке вскрыли сотрудники американской частной охранной компании Kroll. По поручению НБУ они провели расследование. В результате было установлено, что кредитные средства банка в то время, когда им владел олигарх Игорь Коломойский, использовались в интересах основных акционеров и аффилированных с ними компаний.

Отделение ПриватБанка в Киеве, Украина. 19 декабря 2016
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Почти даром: украинский Минфин выкупил Приватбанк за одну гривну

В Kroll считают, что Приватбанк был "прачечной", то есть в нем отмывали деньги. На это указывают, в частности, объем операций, быстрота их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между тем, кто погашает кредит, и первоначальным заемщиком, а также использование офшорных компаний специального назначения (SPV).

Для этих операций в Приватбанке было создано отдельное подразделение, обеспечивавшее платежи на миллиарды долларов. Источник и истинное предназначение займов скрывались.

В результате более 95 процентов корпоративного кредитного портфеля было предоставлено аффилированным лицам. Большинство этих займов сейчас просрочены и не погашаются.

Для украинских властей все это не стало откровением. По мнению аналитика "Алор Брокер" Кирилла Яковенко, "наверху" как минимум догадывались о том, что творится в Приватбанке. "Банк в какой-то степени был пирамидой, с помощью которой местная олигархия решала вопросы, контролируя при этом большую часть гражданских финансовых операций в стране", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

© AP Photo / Efrem LukatskyОтделение ПриватБанка в Киеве, Украина. 19 декабря 2016
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Отделение ПриватБанка в Киеве, Украина. 19 декабря 2016

Токсичный актив

Приватбанк был основан в 1992 году в Днепропетровске. В лучшие годы он имел больше 2,4 тысячи филиалов и отделений на Украине, отделения в России, Грузии, Латвии, Португалии, Италии, на Кипре. Его рыночная стоимость достигала шести-семи миллиардов долларов. Однако 19 декабря 2016 года банк был признан банкротом. Неделю спустя его национализировали: государство купило Приватбанк за символическую сумму — одну гривну.

На самом деле Украина заплатила куда больше. Ведь вместе с банком государству перешли все долги и обязательства перед вкладчиками.

Минфин направил на докапитализацию банка в общей сложности 145,5 миллиарда гривен (5,5 миллиарда долларов). Это примерно пять процентов украинского ВВП.

Фактически в конце 2016 года Киев оказался в безвыходном положении: мог закрыться крупнейший частный банк, в котором обслуживались свыше 20 миллионов человек (половина населения страны).

У офиса ПриватБанка. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Клиентам "Приватбанка" посоветовали не волноваться за свои деньги

Банкротство привело бы к катастрофическим социальным последствиям. И можно было бы ставить крест на сотрудничестве с МВФ. Напомним, одно из требований фонда, выделяющего транши финансовой поддержки, — стабилизация финансовой системы страны.

Большую часть средств на спасение банка, скорее всего, направляли из кредитов, выделяемых Западом, предполагает Яковенко. По его словам, Приватбанк далек от стабильности, и государству придется и впредь тратить бюджетные средства, чтобы удержать его на плаву. На это дополнительно может потребоваться еще более 100 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов).

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкИнформационное табло пункта обмена валют в центре Киева. 12 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Информационное табло пункта обмена валют в центре Киева. 12 января 2018

Месть — блюдо холодное

Киев, безусловно, не удовлетворен тем, как разрешилась ситуация с Приватбанком, и жаждет сатисфакции. В декабре прошлого года Высокий суд Лондона вынес постановление о всемирном аресте активов Коломойского и его компаньона Геннадия Боголюбова на 2,5 миллиарда долларов, а также шести принадлежащих им компаний.

Решение было принято для обеспечения иска национализированного Приватбанка к бывшим владельцам, с которых пытаются взыскать два миллиарда долларов.

Речь идет о невыполненных обязательствах по дофинансированию активов банка. После скандальных выводов американских аудиторов сумма исковых требований может быть увеличена.

"Учитывая то, как стремительно снижалась достаточность капитала в конце 2016 года, можно догадаться, что владельцы готовились к потере контроля над банком и заранее выводили средства — речь идет примерно о 110 миллиардах гривен (почти четыре миллиарда долларов)", — резюмировал Яковенко.

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