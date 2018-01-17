Греф дискутирует с Чубайсом в применении цифровых технологий лечения рака

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о дискуссии с главой УК "Роснано" Анатолием Чубайсом в вопросе диагностирования и лечении рака.

Чубайс говорит о решающем значении новых материалов и медицинских технологий на их основе, а Греф о цифровом анализе данных здоровых людей для предсказания возможности их заболевания в будущем.

Фундаментальные вещи



"Вчера Владимир Александрович (Мау, ректор РАНХиГС — ред.) нас всех пригласил на встречу вечером, и Анатолий Борисович Чубайс мне говорит — у нас с ним теоретическая дискуссия: "Есть фундаментальные вещи, то чем я занимаюсь — это материалы, нанотехнологии, которые всегда останутся востребованными", — рассказал Греф на Гайдаровском форуме.

По словам главы Сбербанка, сейчас на рынке существует гигантский спрос на новые решения в лечении людей, больных раком, что возможно через нанотехнологии и цифровые сервисы. "Потому что гигантский спрос, не хватает. Сейчас все больше и больше диагностируют рак и количество людей, которые требуют помощи, постоянно растёт, и нам нужно строить большое количество этих центров", — отметил он.

Базы данных и анализ



Этому будут, по словам Грефа, способствовать цифровые технологии. "Наше место в том, что если мы с вами вместе сделаем платформу в медицине, больных раком будет на порядок меньше, потому что это данные, которые будут собраться в одном месте", — заявил глава Сбербанка.

По его словам, речь также идёт о применении предсказательной аналитики на основе генного анализа, о том, какое количество шансов возникает у людей к тому или иному заболеванию. "Количество людей, заболевших и которым потребуется эта самая дорогостоящая помощь, радикально изменится", — считает он.

"Мне кажется, это очень серьёзные изменения в целом, и такую, наверное, дискуссию и наличие аппетита у нас замахнуться на такую вещь, или отсутствие аппетита — это серьезный вопрос, который будет стоять, может быть, на следующем политическом этапе", — считает Греф.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.