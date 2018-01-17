В России растет реальная нагрузка на бизнес, заявил Вексельберг

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Реальная нагрузка на бизнес в РФ растет, несмотря на стабильность основных налогов, считает председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг.
"Да, безусловно, основные, главные элементы налоговой системы — налог на прибыль, налог на доходы физлиц, НДС — они остаются стабильными уже достаточно длительный период времени и есть надежда, что не изменятся в ближайшей перспективе. Но наряду с этим одновременно принимается большое количество правительственных актов, которые изменяют реальную нагрузку на бизнес", — сказал бизнесмен.
По его словам, речь, в частности, идет о принятии решений о вводе или отмене определенных льгот, об уточнении некоторых тарифных показателей, о мерах, связанных с теми или иными регуляторными аспектами в области экологии. "По совокупности количество этих изменений в результате приводит к тому, что реальная нагрузка на бизнес, несмотря на то что существует стабильность по основным показателям, растет", — сетует бизнесмен.
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