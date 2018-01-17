В России растет реальная нагрузка на бизнес, заявил Вексельберг

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Реальная нагрузка на бизнес в РФ растет, несмотря на стабильность основных налогов, считает председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг.

"Лозунг о стабильности налоговой системы у нас — такой флагман что ли нашего правительства. И в целом может сложиться такой стереотип, что реальная налоговая система у нас не меняется", — сказал Вексельберг в ходе Гайдаровского форума.

"Да, безусловно, основные, главные элементы налоговой системы — налог на прибыль, налог на доходы физлиц, НДС — они остаются стабильными уже достаточно длительный период времени и есть надежда, что не изменятся в ближайшей перспективе. Но наряду с этим одновременно принимается большое количество правительственных актов, которые изменяют реальную нагрузку на бизнес", — сказал бизнесмен.

По его словам, речь, в частности, идет о принятии решений о вводе или отмене определенных льгот, об уточнении некоторых тарифных показателей, о мерах, связанных с теми или иными регуляторными аспектами в области экологии. "По совокупности количество этих изменений в результате приводит к тому, что реальная нагрузка на бизнес, несмотря на то что существует стабильность по основным показателям, растет", — сетует бизнесмен.

По его словам, бизнес-сообщество ждет от властей большей прозрачности при принятии тех или иных решений. "Я бы хотел обратить внимание на то, что бизнес-сообщество и, в частности, РСПП неоднократно ставили вопрос перед правительством и президентом, чтобы процесс ввода соответствующих изменений носил боле открытый и публичный характер, прежде чем та или иная мера будет принята и предложена для непосредственной реализации", — сказал Вексельберг. По его словам, диалог с властями существует, но зачастую появляются такие механизмы, которые на практике не могут оказать того воздействия, которое правительство хотело бы.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.