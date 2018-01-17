РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"

18:0317.01.2018
251045628
© AFP 2018 / Sergei Supinsky Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фотоСотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в 2018 году возобновит закупку газа у России, чтобы выполнить решение Стокгольмского арбитража, обязавшего компанию приобретать голубое топливо у "Газпрома".

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Тень независимости: почему Украина не соскочила с "газового крючка" России

"С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", — заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Диалог компаний

Главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко также рассказал, что "Нафтогаз" в ближайшие дни планирует начать переговоры с "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража.

По его словам, стороны начнут переговоры, не дожидаясь решения суда по второму делу (о контракте на транзит газа).
Детали пока не разглашаются.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото.
© Фото : сайт Президента Украины
Порошенко объявил год "энергетической независимости" Украины

Точки соприкосновения

По мнению аналитика инвестиционной компании "Альпари" Романа Ткачука, отношения между компаниями за последнее время потеплели.

"В частности, "Газпром" отозвал ряд претензий, и это свидетельствует о прогрессе в переговорах между сторонами. Возможно, в скором времени мы услышим новости относительно того, как будет решен вопрос с долгом и вопрос стоимости газа для Украины" — сказал эксперт.

Он добавил, что Украине действительно сложно обходиться без российского газа, поэтому принятое решение было ожидаемым.

"В последнее время акции "Газпрома" выглядят уверенно, с начала года они прибавили более 10%, а на фоне этой новости рост может быть продолжен. Конечно, резкого роста поставок на Украину в ближайшее время мы не ждем. Но сам по себе позитивен тот факт, что "Газпром" и "Нафтогаз" нашли точки соприкосновения, компромисс", — сказал Роман Ткачук.

Газовые конфорки
© Fotolia / pioregur
"Власти Украины гробят население". Политолог о заявлении Порошенко по газу

Отказ от поставок

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016-м впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены, однако позднее компания "Нафтогаз" признала, что "Газпром" предложил сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

Работник Нафтогаза. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
На Украине рассказали о новых преимуществах покупки газа у России

Судебная тяжба "Газпрома" и "Нафтогаза"

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже. Предмет исков — контракты на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через территорию страны с 2009 года.

В конце прошлого года суд вынес окончательно решение по этой тяжбе. Украинскую компанию обязали закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа в год. Помимо этого, "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ.

Украинская компания также заплатит за каждый день просрочки по платежу с 22 декабря. Один день обходится "Нафтогазу" примерно в 600 тысяч долларов.

Комментировать
Экономика
Комментарии
20 пользователей оставили 25 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Парамошин
пусть сперва заплатят по векселям свои долги.а потом и поговорим. а то возомнили себя такими умными..................
18:28
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Алексей Кучеренко
.... власти "Незалежной" врали, врали своему населению о "дешёвом" газе из ЕС и ... доврались до закупок из России.
18:41
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена