"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в 2018 году возобновит закупку газа у России, чтобы выполнить решение Стокгольмского арбитража, обязавшего компанию приобретать голубое топливо у "Газпрома".

"С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", — заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Диалог компаний

Главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко также рассказал, что "Нафтогаз" в ближайшие дни планирует начать переговоры с "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража.

По его словам, стороны начнут переговоры, не дожидаясь решения суда по второму делу (о контракте на транзит газа).

Детали пока не разглашаются.

Точки соприкосновения

По мнению аналитика инвестиционной компании "Альпари" Романа Ткачука, отношения между компаниями за последнее время потеплели.

"В частности, "Газпром" отозвал ряд претензий, и это свидетельствует о прогрессе в переговорах между сторонами. Возможно, в скором времени мы услышим новости относительно того, как будет решен вопрос с долгом и вопрос стоимости газа для Украины" — сказал эксперт.

Он добавил, что Украине действительно сложно обходиться без российского газа, поэтому принятое решение было ожидаемым.

"В последнее время акции "Газпрома" выглядят уверенно, с начала года они прибавили более 10%, а на фоне этой новости рост может быть продолжен. Конечно, резкого роста поставок на Украину в ближайшее время мы не ждем. Но сам по себе позитивен тот факт, что "Газпром" и "Нафтогаз" нашли точки соприкосновения, компромисс", — сказал Роман Ткачук.

Отказ от поставок

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016-м впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены, однако позднее компания "Нафтогаз" признала, что "Газпром" предложил сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

Судебная тяжба "Газпрома" и "Нафтогаза"

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже. Предмет исков — контракты на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через территорию страны с 2009 года.

В конце прошлого года суд вынес окончательно решение по этой тяжбе. Украинскую компанию обязали закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа в год. Помимо этого, "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ.

Украинская компания также заплатит за каждый день просрочки по платежу с 22 декабря. Один день обходится "Нафтогазу" примерно в 600 тысяч долларов.